Algérie: Le président Bouteflika à Macron - L'Algérie satisfaite du rythme de la coopération bilatérale

Ahmed Ouyahia a indiqué également que l'occasion lui a été donnée pour "faire part du point de vue du président de la République sur les questions de la sous-région sur lesquelles l'Algérie et la France sont impliquées", citant la Libye, qui était le sujet de la conférence, et le Mali.

"Sur le plan économique, nous avons un dossier de programme d'investissements qui est en train d'avancer et d'autres dossiers de coopération. C'était le premier volet du message dont j'étais porteur", a-t-il ajouté, se disant "heureux" de dire au président de la République que "le même sentiment de satisfaction et la totale disponibilité existent chez le président français et que la coopération entre les deux pays reste au niveau de ce qualificatif d'exception qu'elle a eu et qui se confirme concrètement d'année en année, même de semestre en semestre".

