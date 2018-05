Ile Maurice: Pluviométrie - Avril 2018 bat le record de ces 15 dernières années

Une observation sur les 50 dernières années mène à deux constats. Premièrement, avril 2018 est le mois d'avril le plus pluvieux depuis ces 15 dernières années. Et le cinquième «wettest» en 50 ans. C'est ce qui ressort d'un bulletin de la station météo de Maurice.

Une constante néanmoins : la pluviométrie est en baisse depuis 50 ans. N'empêche, «well above normal rainfall was recorded in April 2018», fait remarquer la station météo. Qui prend note d'inondations et d'accumulations d'eau, le mois dernier, en raison de conditions climatiques instables.

Au niveau de la température, la station météo a également relevé quelques «anomalies». «Mean monthly anomalies in daytime temperatures varied from -0.5 to +1.9 °C and that of night time temperatures -0.9 to +1.3 °C», peut-on lire dans le bulletin.

Quant à la température la plus élevée, elle était de 33,6°C. Le mercure a d'ailleurs connu une hausse allant jusqu'à 4°C à certains endroits, dont sur le Plateau central et au Nord.