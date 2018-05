Ile Maurice: Plaisance-Nairobi - Vol direct inaugural début juin

Durée du vol : 3 h 50, sans escale. D'ici quelques jours, il sera possible de rallier Nairobi de Plaisance et vice versa sans passer par Johannesburg, grâce à un partenariat entre Air Mauritius et Kenya Airways.

Il y aura, au total, sept vols par semaine entre Maurice et Nairobi. Soit quatre vols opérés par Kenya Airways et trois vols par Air Mauritius. Kenya Airways offrira 12 sièges en classe Affaires et 84 sièges en classe Économie.

C'est en décembre dernier qu'un Memorandum of Understanding a été signé, afin de renforcer la coopération entre les deux companies d'aviation. Ces vols directs devraient booster les échanges économiques entre Maurice et le Kenya, ainsi que le tourisme. «C'est le début d'une ère de coopération Sud-Sud afin d'atteindre de nouveaux sommets dans la région», devait expliquer le Chief Executive Officer d'Air Mauritius, Somas Appavou.

Qui plus est, il sera aussi possible de rallier New York grâce aux vols directs de Kenya Airways.