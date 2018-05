Ile Maurice: Pravind Jugnauth (Premier ministre) - «Seul le travail nous permettra de réussir»

L'opposition ne laissera pas faire sans broncher. Et après Xavier-Luc Duval hier, c'est au tour de Paul… Plus »

Tout en ne dévoilant pas ses batteries, il lève un coin de voile sur ce qui pourrait constituer le fil conducteur de son grand oral. Il va, annonce-t-il, continuer de libérer les énergies pour créer plus de valeur, la condition sine qua non pour répondre aux aspirations de tout un chacun, et s'appuyer sur la force créatrice des Mauriciens comme moteur de notre développement économique et social. «Je vais poursuivre la transformation de notre pays», affirme-t-il. C'est ce qui fait la une de Business Magazine ce mercredi 30 mai, un numéro accompagné cette semaine du bimestriel Menstyle.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.