Algérie: Hanine Hadjara - Le milieu polyvalent algérien s'engage avec le MC Alger

Sa polyvalence et sa qualité de jeu lui ont permis de s'imposer dans les équipes où il est passé. Dans le viseur de plusieurs clubs algériens, notamment la Jeunesse Sportive de Kabylie, le JSM Béjaia ou encore le Mouloudia Olympique de Bejaia, Hanine Hadjara (photo, en rouge) a finalement décidé de poser ses valises au Mouloudia Club d'Alger.

Le milieu défensif ou arrière central de 20 ans s'est engagé avec le club le plus prestigieux de la capitale algérienne. Après dix jours d'entraînement avec l'équipe, il a épaté les anciens joueurs du club à l'instar de Batrouni Omar, NacerBouiche, Ameu Benali et Tarek Laazizi. Le directeur sportif du club ainsi que tout le staff ont également été séduit par son rendement. C'est donc avec leur bénédiction que Hanine Hadjara a signé un contrat de 3 à 5 ans et évoluera avec l'équipe réserve du MC Alger.

« Je suis très ravi d'avoir signé avec le Mouloudia Club d'Alger. C'est un rêve d'enfance qui vient de s'accomplir dans ma vie comme cela. Je remercie le Mouloudia et ses responsables pour la confiance placée en moi. Je remercie également tous ceux qui ont contribué à faire de ce rêve une réalité notamment mon manager Rabah Ziani, ainsi que tous les anciens clubs dans lesquels je suis passé et grâce auquel je suis à ce niveau aujourd'hui », a confié Hanine Hadjara après la signature de son contrat, avant d'évoquer ses objectifs.

« Mon objectif est de gagner tous les matchs avec mon club et lui permettre d'être le meilleur. Pour cela, il me faut travailler. Et je compte bien m'y atteler et faire en sorte que le nom du Mouloudia rayonne un peu plus. Tout est possible avec le travail ».

L'une des forces d'Hanine Hadjara est sa polyvalence. En plus d'être milieu défensif, le jeune espoir peut également jouer au poste d'arrière centrale. Ses prédispositions naturelles (sa taille de 1m85 et son imposant gabarit) constituent un atout non négligeable dans sa carrière, lui permettent d'avoir les qualités d'un grand défenseur et de se révéler ainsi comme l'un des meilleurs jeunes joueurs algérien à son poste.

Par ailleurs, Hanine Hadjara dispose de plusieurs qualités techniques. En plus de son excellent jeu de tête, son intelligence de jeu lui permet de se placer correctement sur le terrain et de faire un bon travail de récupération. Sa bonne lecture du jeu lui permet de relancer sa défense et son milieu idéalement. Pour combler le tout, le jeune joueur dispose aussi de qualités offensives. Voilà qui explique les 14 buts marqués en 81 matchs. Ce qui est plutôt rare chez les défenseurs. Toutes ces qualités, Hanine Hadjara compte les mettre au service de son nouveau club.