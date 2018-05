Congo-Kinshasa/Nigeria: Les réactions de Bakambu, Kebano et Kabongo Kasongo

Avec une forte majorité des joueurs locaux, les Léopards, sous la férule du sélectionneur Florent Ibenge, ont accroché, le 28 mai, au stade de la Libération de Port Harcourt, les Super Eagles par un but partout.

L'égalisation de Ben Malango (entré en jeu quelques minutes auparavant) est arrivé à la 79e mn après une domination territoriale des Léopards qui ont fait montre de fluidité dans le jeu. Au lendemain de ce match à égalité contre un pays qualifié pour la Coupe du monde 2018, des réactions fusent du côté des Léopards où un grand nombre des joueurs professionnels a brillé par leur absence.

Absent, l'attaquant Cédric Bakambu de Beijing Gouan, en Chine, a glissé quelques mots sur les réseaux sociaux à propos du match et surtout sur l'organisation autour de la sélection qui apparemment laisserait à désirer. Les Léopards méritent mieux, soutient mordicus l'attaquant formé à Sochaux, en France, et passé par Bursaspor en Turquie avant de se révéler au monde à Villareal, en Espagne. « Tout d'abord, bravo à mes coéquipiers pour le match nul obtenu hier contre le Nigeria, nous avons vu des choses encourageantes. J'ai pu lire ici et là quelques commentaires. Ceux qui me suivent savent que je n'ai pas pour habitude de faire des déclarations publiques négatives, surtout à l'encontre d'individus. Je ne commencerai pas aujourd'hui malgré la volonté de nuire de certaines personnes », a déclaré l'attaquant international congolais.

Et de continuer : « La sélection de la RDC est une famille et le linge sale se lave - si besoin est - en famille. Durant ma carrière, j'ai tout fait - en public ou en coulisses - pour aider au rayonnement de notre bien-aimé pays, tant avec mes performances en club qu'avec la sélection. Je continuerai à aider modestement mon pays tant que Dieu m'en donnera la force. Nous avons un formidable pays avec des supporters extraordinaires et une génération exceptionnelle capable de faire bien d'exploits, bien plus encore. Compétiteurs, nous voulons tous le meilleur pour notre sélection. Pardonnez notre ambition », a-t-il déclaré.

Son coéquipier en sélection, Neeskens Kebano, également absent parce qu'il devrait jouer avec son club Fulham le barrage pour accéder en Premier League (mission du reste réussie avec le retour en D1 anglaise), a félicité les Léopards pour ce résultat d'égalité face au Nigeria. « Je suis si heureux pour l'équipe, pour nos fans, nous le méritons. Merci à tous pour votre soutien fantastique. C'est un grand moment, fêtons-le », a écrit sur son compte twitter l'ancien joueur du Paris-Saint-Germain, Caen en France, Charleroi et Genk en Belgique.

Entré en jeu à une dizaine de minutes de la fin du temps réglementaire, Gauthier Kabongo Kasongo a apporté sa vitesse sur le côté droit, mettant à l'épreuve la défense des Super Eagles. Il a donc bien honoré sa première sélection. « J'ai eu l'honneur et un sentiment de joie d'avoir mouillé le maillot de mon équipe nationale, et c'est grâce à mes fans. Un grand merci à mon sélectionneur Florent Ibenge de m'avoir fait confiance. J'espère être là encore pour continuer à donner ce plaisir à tous les Congolais ainsi qu'à mes fans », s'est exprimé le récent vainqueur de la Coupe d'Égypte avec la formation de Zamalek.

Malaise chez les Léopards ?

L'absence de moult internationaux évoluant en Europe ne traduirait-elle pas un certain malaise au sein de la sélection lorsque Bakambu parle du linge sale qui doit se laver en famille ? L'on apprend qu'à la réunion tenue en décembre 2017 à Paris entre le président Constant Omari de la Fédération congolaise de football association (Fécofa) et les joueurs, la majorité de ceux-ci aurait émis le souhait du changement à la tête du staff technique national pour un sélectionneur ayant de l'expérience au haut niveau en Europe. La Fécofa, pour sa part, a pris l'option de prolonger le contrat du sélectionneur Florent Ibenge, une décision qui ne contenterait pas du tout l'autorité sportive nationale, a-t-on murmuré.

Rappelons que Florent Ibenge a été le premier à se fixer l'objectif de la qualification à la Coupe du monde alors que tout le monde pensait que c'était utopique. Les Léopards ont échoué à la porte de la qualification du Mondial Russie 2018. Au départ, la Fécofa et le gouvernement l'avaient engagé pour qualifier les Léopards à la Coupe d'Afrique des nations après une longue absence de trois éditions. Si les ambitions de la sélection ont été revues à la hausse par l'État, c'est certainement après le dur labeur accompli par ce technicien franco-congolais qui a incarné une certaine assurance auprès des joueurs évoluant en Europe, et surtout au niveau des locaux qui jouent maintenant sans complexe. Wait and see.