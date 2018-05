Madagascar: « Gasy Bulles » - Les dessins sous toutes les coutures !

Pour sa 14e édition, le festival « Gasy Bulles » promet d'envoûter grands et petits à travers un voyage artistique et créatif. L'évènement se tiendra à l'AFT Andavamamba du 2 au 15 juin.

Non, la bande dessinée malgache n'est pas morte ! Elle a encore de beaux jours devant elle. Même si les bédéistes malgaches ne sont que rarement sous les feux des projecteurs, ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. A travers le festival « Gasy Bulles », les amoureux du 9e art veulent se rapprocher du grand public et leur montrer que oui, les jeunes malgaches ont du talent. Ils en ont même à revendre.

Du 2 au 15 juin, les gars de « Gasy Bulles » vont donc investir le hall de l'AFT Andavamamba. Atelier, exposition et soirée autour de la BD seront au menu pendant ces deux semaines. « Les 'sary cover' ont été de grands succès et ont suscité l'intérêt des visiteurs lors des éditions précédentes. Cette année, nous allons continuer dans ce sens », explique les responsables. Pourquoi en effet changer une formule qui marche ? Des illustrations en bande dessinée des chansons les plus célèbres de Kiaka et Iraimbilanja orneront donc les cimaises de l'AFT pendant toute la durée de la manifestation. « Ceux qui souhaiteraient en connaître davantage et se familiariser avec le milieu ne seront pas en reste. Une initiation à l'écriture de scénario d'une BD aura lieu au Cabanon le 13 juin. Le 9 juin se tiendra par contre la soirée d'animation autour de la BD avec des performances en direct des dessinateurs et un groupe musical ».

Festival de BD malgache. Le premier festival de bande dessinée à Madagascar remonte à une vingtaine d'années plus tôt. En octobre 1984, a été organisé le premier festival de BD à Madagascar, un événement initié par le Centre Culturel Albert Camus avec la participation du Ministère de la Culture et de l'Art révolutionnaire. L'effervescence des années 80 cède la place au déclin entraîné par la crise économique qui frappe Madagascar dès le début des années 90. Avec l'aide de la Coopération française, des stages de perfectionnement et des aides à la production ont permis à la bande dessinée de tenir la tête hors de l'eau.

Dans les années 2000, l'association Mada BD qui regroupe les grands noms de la BD des années 80, avec l'appui du CCAC, a voulu donner un nouvel élan à la BD malgache. Le premier festival de bande dessinée est né en 2001. Jusqu'en 2004 où se tenait la deuxième édition, stages professionnels et publication ont permis aux dessinateurs d'assurer une certaine visibilité. « Gasy Bulles », toujours sous l'impulsion du CCAC donne un coup de pouce aux jeunes talents. L'un de ses objectifs est d'ailleurs de permettre aux talents confirmés et émergents de se faire connaître. Il s'est donné aussi comme mission d'accompagner et d'épauler les dessinateurs malgaches dans la valorisation de leurs travaux.