Madagascar: Jean Omer Beriziky - Pour la dissolution de toutes les Institutions

Gouvernement e techniciens. Tout en confirmant sa candidature pour la prochaine élection présidentielle, Jean Omer Beriziky a aussi touché mot du processus électoral. Selon ses dires, « le scrutin ne devrait pas être organisé de façon hâtive, car on devrait encore se pencher sur la CENI et sur les lois électorales qui ont provoqué cette situation de crise ». L'ex-Premier ministre réclame la réouverture de la liste électorale au niveau des « Fokontany » afin que les électeurs puissent encore y vérifier leur nom. « 30% des personnes en âge de voter ne sont pas encore inscrites sur la liste », a insisté le Docteur Ravahatra, un de ses proches collaborateurs.

L'ancien Chef du gouvernement dénonce aussi un deux poids deux mesures des Hauts conseillers. Et lui de rappeler que l'ancien président de la République, feu Zafy Albert a été déchu simplement à cause d'un retard constaté dans la promulgation d'une loi. « La HCC aurait dû prendre une décision exemplaire, car ce genre d'impunité risque de faire jurisprudence dans l'avenir », a-t-il martelé.

« Une décision strictement politique qui ne tient pas compte des paramètres juridiques ni des aspirations populaires. », estime-t-il. L'ancien locataire de Mahazoarivo pense que « cette décision ne favorisera pas l'apaisement politique, nécessaire pour la tenue d'élections libres, transparentes et démocratiques. D'autant plus que ce n'est pas la première fois que les Juges constitutionnels accordent leur clémence au président de la République. C'était également le cas lorsqu'Ambohidahy a prononcé le Pacte de responsabilité.

