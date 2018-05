Madagascar: Syndicat du MAE - Pour la mise en application du plan de carrière du personnel

Le syndicat des corps du ministère des Affaires étrangères (SYNCORMAE) est entré en grève illimitée depuis hier.

Selon son président Pilaza Tsakorien Adoghi, les revendications portent sur deux points, à savoir la mise en application d'un texte réglementaire relatif au plan de carrière du personnel du ministère et les moyens octroyés au personnel technique et administratif et aux diplomates de carrière et ce pour redorer le blason de la diplomatie malgache.

Toujours d'après son président, « la grève est apolitique, nous voudrions seulement que l'on tienne compte de nos revendications notamment des actions concrètes de la part des autorités compétentes » tout en condamnant au passage les violations graves et répétées des droits et libertés fondamentales de l'individu à l'encontre du personnel du MAE ainsi que les manœuvres d'intimidation à l'endroit des leaders syndicaux. Et lui de se demander « qu'en est-il du droit à la grève ».

Par ailleurs, le SYNCORMAE revendique également le paiement des indemnités de représentation, au titre de l'année 2018. Le syndicat remet aussi en cause la nomination et le système de rotation auprès des ambassades et représentations de Madagascar à l'étranger.