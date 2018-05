Madagascar: CFM - Un accord politique comme Plan B

Espérons qu'il n'y aura plus un lundi noir comme en janvier 2009. Plus »

Impasse. En fait, le « Conseil du Fampihavanana Malagasy » prévoit déjà un Plan B auquel pourraient recourir les forces politiques en cas d'impasse dans la nomination du Premier ministre de consensus. Ce Plan B servirait d'accord politique auquel fait allusion la HCC dans sa décision n°18-HCC/D3 du 25 mai 2018. L'article 4 de cette décision dispose : « Le président de la République met fin aux fonctions du gouvernement et procède à la nomination d'un Premier ministre de consensus, dans un délai de 7 jours pour compter de la publication de la présente décision, sur une liste d'au moins trois noms, conformément aux dispositions de l'article 54 de la Constitution et aux termes de l'Avis n°01-HCC/AV du 17 février 2014 portant interprétation des dispositions de l'article 54 de la Constitution et sur la base de l'Arrêt n°11-CES/AR.14 du 06 février 2014 portant proclamation officielle des résultats définitifs des élections législatives de la IVe République. » Force est déjà de constater que la mise en œuvre de cette décision de la Haute Cour Constitutionnelle est confrontée aux divergences des positions des parties protagonistes.

