Madagascar: EDBM - Une Unité PPP pour des contrats gagnant-gagnant

Convaincu de la place du secteur privé dans le processus de développement, notamment en matière de promotion des investissements et de développement d'infrastructures structurants, l'État via l'« Economic Development Board of Madagascar » (EDBM) avec le soutien financier de la Banque africaine de Développement (BAD), affirme sa volonté de développer les Partenariats Publics-Privés (PPP). Ainsi, une Unité PPP a été mise en place et est opérationnelle afin d'optimiser les performances du secteur public tout en ayant des contrats équilibrés et réussis, soit gagnant-gagnant. Il s'agit d'un organe expert d'assistance à toutes personnes publiques sous tutelle du ministère auprès de la Présidence en charge des Projets présidentiels, de l'Aménagement du Territoire et de l'Equipement, qui assiste l'exécution des contrats PPP.

Défendre les intérêts. «Les contrats de PPP englobent souvent des conditionnalités relativement complexes d'octroi de financement. L'État a choisi de mutualiser, au sein de l'Unité PPP, les compétences techniques nécessaires pour accompagner les ministères et pour renforcer les capacités et le savoir-faire de l'État en matière d'exécution de programmes PPP ayant atteint le bouclage de financement», soutient le directeur général de l'Unité PPP, Christian Andriantiana Assomany. Ainsi, l'Unité PPP joue un rôle fondamental entre les Cellules PPP ministérielles et le Ministère des Finances et du Budget pour permettre la préparation des étapes menant au bouclage des contrats. Dans ce sens, l'Unité PPP les accompagne pour défendre les intérêts de l'État dans l'exécution de ces processus sur financement externe, tout en satisfaisant les conditions suspensives d'accès au financement qui sont relativement nombreuses et complexes.

Sécurisation. Notons que le Partenariat Public Privé est le fruit d'une négociation entre l'État et le partenaire privé ainsi que les banques. Un projet ne devrait être ainsi éligible que s'il est bancable, structurant et soutenable par rapport aux exigences en matière de finances publiques, fiscales et douanières. Il doit également apporter un « effet d'entraînement » sur le PIB. En outre, « tout financement de projet PPP se fait de façon externe. L'État présente un certain nombre d'opportunités en matière d'investissements PPP. L'existence de cadre légal permet la sécurisation des investissements et augmente très significativement l'attractivité du pays en matière d'Investissements Directs Etrangers», a précisé le directeur général de l'Unité PPP. Il faut savoir que Madagascar présente un fort potentiel de projets PPP dans les secteurs clés dont entre autres les ports, les aéroports, les routes, les énergies, les infrastructures d'adduction d'eau et barrages hydro-agricoles. Ainsi, les PPP sont incontournables dans les différents secteurs stratégiques pour doper la croissance.