Madagascar: Meurtre à Ambatobe - Plainte contre le propriétaire des lieux

Espérons qu'il n'y aura plus un lundi noir comme en janvier 2009. Plus »

Seize jours après le meurtre de Rakotomalala Maurice (RM) à son lieu de travail à Ambatobe, sa famille a déposé plainte à la brigade de la gendarmerie à Betongolo. La partie civile retient deux personnes pour meurtre et complicité de meurtre. La première, le propriétaire des lieux et toute sa famille et la seconde, la compagne de la victime. « Primo, nous refusons catégoriquement la version telle que notre père (RM) a été tué à coups de bois auquel des clous sont fixés, appelé « bois rond ». Secundo, le propriétaire des lieux qui est d'ailleurs le patron de la victime n'a jamais adressé ses condoléances, comme si la victime était un moins que rien. Rien que cela suscite plusieurs suspicions de notre part et nous a poussé à ester en justice » a expliqué la partie civile à la presse après sa déposition. Le résultat de l'autopsie qui est une preuve irréfutable pour le cas du genre sera la pièce maîtresse dans le dénouement de cette affaire. De sources concordantes, une seconde réquisition aurait été faite par la gendarmerie chargée de l'enquête auprès du médecin légiste. En attendant, l'enquête suit son cours à la brigade de Betongolo. Quelques membres de la partie civile ont été entendus pendant trois tours d'horloge hier. L'audition continue ce jour.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.