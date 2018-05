Madagascar: Pr Stephan Narison - Partage de connaissances sur la physique des hautes énergies

Le Pr Stephan Narison président-fondateur de l'AGMM a continué pendant les mois d'avril et mai le partage de connaissances sur la physique des hautes énergies et l'origine de l'univers par le Big-Bang à Fort-Dauphin, Tuléar, Antananarivo, les régions de Vakinankaratra et d'Analamanga.

Ce directeur de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de Montpellier entend vulgariser la physique des hautes énergies dans les établissements scolaires et universitaires de la Grande île.

Sur ce point, d'ailleurs, il a sorti un livre intitulé « Particules et Univers » publié par l'éditeur international « World Scientific » basé à Singapour et Londres, qui sera en vente dans les librairies et sur internet.