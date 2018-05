Tunisie: Lemerre débarque !

L'ancien coach des «Bleus» n'a pas hésité à répondre positivement à la proposition de la direction de l'Etoile, lui qui a toujours avoué son penchant pour le club sahélien et la ville de Sousse. Il débarque donc en provenance de Bruxelles pour finaliser les clauses de son engagement avec l'ESS. Il a mêm, croyons-nous savoir, revu à la baisse ses exigences financières par rapport à celles mises sur la table lors de ses négociations avec le CSS. Il sera secondé par le duo Kaïs Zouaghi-Imed B. Younès. A noter que la reprise des entraînements des coéquipiers de Jemal a été fixée au 2 juin prochain.

De fait, déterminé à clore définitivement et rapidement le dossier du successeur de Madhoui afin de pouvoir attaquer d'autres dossiers brûlants et surtout calmer relativement les esprits auprès d'un public étoilé grandement indigné par la situation «confuse» de son club, l'establishment de l'Etoile n'a pas perdu de temps en renouant les contacts avec Roger Lemerre qui jouit d'une popularité indiscutable dans le camp étoilé avec toutes ses composantes.

