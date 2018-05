Tunisie: On a vraiment de quoi agrémenter

Arriver donc à accrocher le Portugal chez lui (à Braga) 2-2 n'est pas une mince affaire et ce n'est guère à la portée de tout le monde.

Le comble, c'est que notre équipe nationale avait regagné les vestiaires à la mi-temps avec un handicap de deux buts à un, après avoir été menée (0-2)! C'est donc d'une belle remontée (ou «remontada») qu'il s'agit là. Et c'est d'ailleurs cela qui mérite d'être mis en valeur car pour arriver à se frayer un chemin honorable parmi les grands, il faut être doté d'une force de caractère indéfectible et d'un mental de fer.

Et c'est ce dont les nôtres ont fait montre avant-hier soir devant un adversaire huppé, encouragé par un grand nombre de supporters portugais.

Les absents éclipsés

Ce match amical joué à cent à l'heure du début à la fin aura permis de constater ou plutôt de confirmer que la nouvelle équipe de Tunisie trouve sa force et sa magnificence dans son jeu collectif bien rodé malgré quelques imperfections corrigibles en défense. La transition, le jeu en mouvement, la permutation de poste, les passes courtes et rapides en plus des touches techniques extraordinaires de quelques individualités comme Anis Badri, Naïm Selliti ou Ferjani Sassi font que notre équipe nationale a désormais de quoi épouvanter les plus grands du monde.

A ce propos, le fait que la Fifa persiste et signe quant au classement de la Tunisie à la quatorzième place dans le monde illustre merveilleusement bien sa nouvelle notoriété conquise avec une conviction édifiante.

Tenir tête au champion d'Europe sortant malgré plusieurs absences de marque (Youssef Msakni, Wahbi Khazri, Yassine Khénissi et Amine Ben Amor en particulier), donne la preuve que l'effectif choisi par Nabil Maâloul est des plus riches. Et cela rassure le plus car on ne dépend plus de tel ou tel joueur aussi important soit-il pour réussir une belle performance et marquer des buts.

Ce fut le point commun qu'on avait avec le Portugal qui était privé des services de son ballon d'or Cristiano Ronaldo et de son attaquant redoutable Eder.

Le Portugal avait réussi à remporter la coupe d'Europe en étant amputé des services de Ronaldo face à la France. Le jeu bien articulé de la part des deux équipes basé sur une cohésion collective spectaculaire a totalement éclipsé les noms des grands joueurs absents des deux côtés.

Deux visages pour deux mi-temps

Certes, le résultat est édifiant tout autant que le mental qui n'est plus à vérifier, mais il y a quand même quelques défaillances qui nécessitent des remèdes urgents car si elles persistaient, leur effet se paierait cash.

On ne va pas parler de Moëz Hassen qui a encaissé deux buts en première mi-temps avec une certaine responsabilité sur le premier marqué de la tête par Andréas Silva (22'). L'on craignait que Nabil Maâloul le «punisse» à la mi-temps par un remplacement à haut risque pour la confiance et même la suite du parcours de ce brave gardien de but. Mais encore une fois, Nabil Maâloul nous a impressionné en renouvelant sa confiance à son gardien en le maintenant jusqu'à la fin de la rencontre. D'ailleurs, Moëz Hassen, le professionnel de Nice, a réussi une très belle deuxième mi-temps qui pourrait être synonyme de baptème du feu, pour ce nouveau grand gardien de l'équipe nationale.

Il y a, par ailleurs, le flottement individuel et collectif de la défense qui nous a donné quelques frayeurs, surtout au premier half. Il y avait surtout un manque criard d'anticipation sur l'adversaire dû peut-être à des défaillances physiques qui ne demandent qu'à être soignées au plus vite. Sur ce point, la vivacité et l'initiative "virile" se doivent d'être toujours au rendez-vous pour empêcher l'adversaire de compléter ses assauts offensifs, notamment en le privant des espaces.

Enfin, notre équipe nationale qui affrontera dans quelques jours la Turquie en Suisse est dorénavant appelée à s'imposer pour gagner et ne plus se contenter de jouer les trouble-fêtes. Elle en a largement les moyens pardi!