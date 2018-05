Tunisie: Nicolas Apoko file à Udinese

Ce jeune joueur est décidément une énigme! Tout plaidait en sa faveur pour qu'il perce au CA. Son âge (joueur olympique), sa percussion et son talent (buteur émérite à chaque fois où il a été incorporé) et une attitude jugée très bonne (intégration rapide et réussie parmi le groupe). Pourquoi donc le céder alors? Lors de sa première saison, le joueur a été rarement utilisé. Les coachs qui se sont succédé au CA (de Chiheb Ellili à Marco Simone) ont prétexté un surpoids pénalisant. Sauf que quand ils ont eu recours au joueur, toujours en cours de jeu, il a toujours tiré son épingle du jeu et marqué, ce dont pourquoi il a été recruté ! Bref, en dépit des bribes de matchs disputés, Ben Othman a brillé par sa capacité à se montrer opportuniste face au but. En clair, c'est un buteur-né ! Pourtant, le CA l'a prêté un temps à la JSK avant de le récupérer, puis de le céder définitivement au MCA. Serait-un gâchis? L'avenir nous le dira.

