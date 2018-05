Tunisie: De l'art de diriger la défense !

Un bon résultat quand on sait le rang de notre troisième sparring-partner. En tenant tête au Portugal, notre team national est passé à un palier supérieur et sa prestation d'avant-hier soir nous a donné une première idée sur ses vraies dispositions en prévision des deux premiers matches du Mondial, successivement contre l'Angleterre et la Belgique.

Si la réaction de nos joueurs après le deuxième but des Portugais est plutôt rassurante, d'autant qu'elle fut rapide puisque Badri est parvenu à réduire le score après quatre minutes seulement, la prestation de nos défenseurs était plutôt flippante.

Erreurs de placement et de replacement

Hormis la mauvaise remise du ballon à ses défenseurs alors qu'il jouait les six mètres au tout début de la rencontre, précisément à la 10', mais heureusement pour lui, Ricardo Quaresma n'a pas su en tirer profit, Moez Hassen n'a pas commis d'autres erreurs le reste du match et il n'est responsable d'aucun des deux buts encaissés.

Des buts que la défense tunisienne aurait pu éviter si les latéraux et les axiaux n'avaient pas commis d'erreurs de placement et de replacement.

Sur le premier but signé André Silva, Hamdi Naguez en porte l'entière responsabilité. Sur le deuxième but de Joao Mario, c'était plutôt la faute de Yohan Alouane.

Toutefois, les deux buts auraient pu être évités si Moez Hassen avait su placer et replacer ses défenseurs. Car, par définition, le gardien de but est le patron de la défense. A lui de savoir placer et replacer ses latéraux et ses axiaux.

Mais d'un autre côté, on ne peut pas trop en vouloir à Moez Hassen qui n'a été titularisé que durant deux matches et c'est peu pour huiler les automatismes d'un keeper.

Sur l'ensemble du match contre le Portugal, Moez Hassen a démontré qu'il a les qualités requises pour être le premier gardien de l'équipe nationale. Il doit juste apprendre à mieux communiquer avec ses défenseurs pour ne pas encaisser des buts évitables.