Tunisie: Tant de promesses

Personne ne peut aujourd'hui l'ignorer : l'équipe de Tunisie a gagné du temps et ses joueurs, son public aussi, sont en train de vivre quelque chose de magnifique.

Techniquement, la sélection dispose d'un fond et d'un style de jeu adéquats et pertinents, d'une capacité générale à gérer ses matches avec aisance, variété et supériorité. Autrement dit, elle fait preuve aujourd'hui de l'équilibre et de la justesse souhaités, de la solidité nécessaire, de la force mentale indispensable, et surtout de la continuité et la persévérance dans le rendement.

Tout ce qui se conçoit d'un match à l'autre, tout ce qui est obtenu, fait état d'un véritable plan de bataille destiné à rendre l'équipe plus performante. L'équilibre et le réalisme sont autant de qualités requises.

Une façon aussi de reconnaître que la réussite est avant tout une affaire collective et pas seulement individuelle. Et là, l'on ne peut s'empêcher d'évoquer l'état d'esprit, plus l'obligation de se fondre dans le cadre défini du groupe et à en accepter les règles. On prend ainsi la mesure des exigences de plus en plus renouvelées de l'équipe et on réalise que derrière tout accomplissement il y a un haut degré de responsabilité. On ne saurait attribuer cette évolution à des facteurs personnels ou externes. Les conditions favorables à la réussite de la sélection sont à la fois d'ordre compétitif, affectif et émotionnel. Un climat de sérénité est aussi à la base de la composante et de la qualité du travail à accomplir.

Il y a juste un petit problème qui ne semble pas encore être réglé : Une certaine vulnérabilité défensive affichée notamment lors de la première mi-temps contre le Portugal. Quoique temporaire, elle suscite une certaine appréhension, mais aussi beaucoup de soucis concernant le rendement de ce compartiment et le choix des joueurs.

Résumer cependant la prestation de l'équipe à des égarements défensifs, peut-être épisodiques et passagers, ne peut être qu'un excès de jugement. Une appréciation sévère. Ce qui paraissait durant la première période du jeu auparavant un échec sans appel est devenu par la suite une réussite éclatante. Au fur et à mesure, il y a eu des courses, des appels en profondeur, de fausses pistes, des déviations. L'entente a pris son envol. La prestation de la sélection nous interpelle. Elle rappelle à quel point on peut redonner vie à une équipe. Et si la sélection devait encore obtenir des résultats, ce seront ces vertus qu'il faudrait continuer d'afficher.

Au fait, ce qu'il y a de beau dans cette équipe, c'est qu'elle va, une fois réhabilitée à sa juste place, au-delà de ce qu'on peut imaginer. La nature et le mode d'évolution des joueurs en sont la parfaite illustration. Tout semble évoluer aujourd'hui à la vitesse du vent. Même s'il arrive à certains joueurs de découvrir leur nature profonde au fil du temps, des matches et des épreuves. Maâloul a trouvé les joueurs qui sont capables d'accélérer le jeu. Mais au-delà des considérations techniques et tactiques, individuelles et collectives, c'est le mérite d'un ensemble qui a appris à bien gérer ses matches, surtout les moments décisifs, qui sait résister à la pression, qu'il lui arrive aussi de plier, mais jamais rompre. Cette équipe, parfois remuée, mais toujours bien disposée et bien carrée, est en train de colorier le dessin au crayon et aux couleurs, entamé il y a quelque temps.

Il y a tant de promesses. C'est dire à quel point on en prend aujourd'hui la mesure. Le comportement des joueurs, le jeu développé renvoient l'image d'une équipe capable de tous les exploits. La sélection produit un football suffisamment agréable, assez varié. Elle est même capable de tenir un rythme soutenu. Le jeu et le comportement des joueurs sont davantage basés sur la possession et la maîtrise de la balle. Dans le sillage et l'obligation des résultats, on se porte volontiers vers l'attaque. De l'envie, des courses vers l'avant, des prises d'initiative...

Un autre constat qui ne manque pas aussi de retenir l'attention: dans sa nouvelle version et telle qu'elle se revendique, l'EN ne mélange pas fiction et réalité. L'une ne sert jamais en effet de décor pour l'autre. Le réalisme oriente justement le rendement de l'équipe et l'efficacité est partout. La volonté, la détermination et l'envie de réussir s'indiquent comme tels. On ne triche pas. La volonté brise les tabous et les préjugés car les joueurs sont en train de réussir quelque part ce que d'autres n'ont pas su jusqu'ici accomplir, et encore moins obtenir...

La dernière prestation représente une étape captivante dans le parcours de l'équipe. On tourne une page et on en ouvre une autre. On impulse une nouvelle dynamique faite surtout d'idées et de développement de tout un projet de jeu.

On a la conviction que les bonnes choses finissent par arriver. Les acteurs les plus indiqués aussi.