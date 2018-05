Tunisie: Bien des choses à soigner

Face à une sélection même amoindrie et qui a remporté l'Euro il y a deux ans, revenir de 2-0 à 2-2 peut faire oublier la prestation moyenne grosso modo.

Sinon, on a bien vu combien la sélection a peiné, surtout en première mi-temps devant Joao Mario, Carvalho et André Silva qui ont imposé un tempo de feu à l'équipe de Tunisie.

Et on a vu que Sassi et ses équipiers n'ont pu que rarement construire leurs actions à partir de l'entrejeu. Contrairement aux matches de l'Iran et du Costa Rica, l'équipe de Tunisie n'a pu jouer à l'aise et nous rassurer par des actions et des relais. La qualité de l'adversaire a changé et c'est là toute la différence. Contre une sélection de renom qui n'a pas joué même à 70% de ce qu'elle peut faire, notre sélection a peiné. L'axe défensif a trébuché plusieurs fois, Saber Khelifa s'est perdu au milieu de la défense portugaise et ce casse-tête de l'avant-centre qui jouera au Mondial persiste. Khelifa a fait des efforts, Ben Youssef a été plus entreprenant et semble être assez costaud pour tenir ce rôle. Sans Khenissi, qui a le profil type pour ce poste (et dont on n'a pas encore la confirmation de son absence), Maâloul préfère ne pas compter sur Akaïchi et reste satisfait de la prestation de Khelifa.

Le sélectionneur national voit les choses sûrement d'un angle différent. Pour lui, les courses de Khelifa sans ballon, les appels, la générosité sont de bons points à prendre. Mais le joueur du CA a-t-il le profil idéal pour un attaquant de pointe? On ne le pense pas vraiment. C'est une question d'animation offensive et de qualité des milieux offensifs.

De la qualité

Le Portugal, c'est le calibre de l'Angleterre et de la Belgique. L'Espagne, notre dernier «sparring-partner», c'est aussi ce calibre. Et contre ces sélections, notre équipe, qui a de bons joueurs, peut mieux faire. Elle devra compter plus sur son jeu technique, croire plus en ses possibilités. On n'a pas toujours la chance de revenir à chaque fois après avoir été menés 2-0 contre ces grands du football mondial. On doit tout soigner, et faire des changements sur tous les plans. Maâloul sait ce qu'il doit faire. La copie pourrait être meilleure.