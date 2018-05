Tunisie: Paroles de Nabil Maâloul

En marge du rendement probant des nôtres face au Portugal, le sélectionneur national, Nabil Mâaloul, s'est dit satisfait et confiant quant à la suite des prochaines échéances du Team Tunisie: « Nous avons joué d'égal à égal avec le champion d'Europe en titre.

Certes, il manquait Ronaldo en face, mais nous aussi, étions privés des services de Khazri, Khenissi et Youssef Msakni. Je rappelle aussi que plusieurs joueurs observaient le Ramadan, ce qui n'a pas manqué d'influer sur les organismes de certains. Volet changements, j'ai sorti Sliti car il jeûnait. Je n'ai d'ailleurs pas voulu prendre de risques pour la plupart, d'où la rotation observée en cours de jeu. Sur ce, je suis extrêmement satisfait du rendement de Saber Khelifa. Ce soir, c'était le meilleur. Il fait partie de la liste des 23 dans mon esprit depuis le départ. Son apport, son expérience, son jeu, tout cela rejaillit positivement sur le groupe ».

« Nous visons le second tour »

Le sélectionneur tunisien Nabil Maâloul a aussi indiqué récemment à la presse belge qu'il s'est fixé comme objectif d'atteindre le second tour de la Coupe du monde 2018. Malgré le fait de se retrouver dans un groupe difficile avec notamment l'Angleterre et la Belgique, Nabil Maâloul s'est dit confiant et optimiste.

Le sélectionneur tunisien a déclaré en ce sens que le mental sera primordial: « Nous allons travailler sur l'aspect psychologique afin de les galvaniser. Je veux qu'ils soient gonflés à bloc, et ce, malgré le forfait de dernière minute de Youssef Msakni, l'un des éléments clés de la sélection tunisienne au cours des dernières années.

Je dispose d'un groupe de joueurs homogène, constitué de plusieurs éléments de valeur capables sur un match de créer la surprise face aux grosses nations footballistiques. Nous sommes optimistes ».

Le message de Benzema !

Auteur d'une grosse performance en finale de la Ligue des champions contre Liverpool (3-1), Karim Benzema a été applaudi à sa sortie par les joueurs de la sélection tunisienne qui regardaient le match à la TV depuis leur camp de base. La scène a été filmée par le compte Twitter Tunisie Football, et l'attaquant du Real Madrid l'a ensuite visionnée. Très touché, l'international français a tenu à remercier les Aigles de Carthage. « Merci les frères ! Bonne Coupe du monde à vous », a lancé le Merengue, toujours écarté par le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, et qui regardera le Mondial à la TV...

Les Diables Rouges déjà au complet !

C'est presque au complet que les Diables Rouges, adversaires des Aigles de Carthage, ont entamé au Belgian Football Center de Tubize leur deuxième phase de préparation au Mondial 2018 (14 juin-15 juillet) en Russie. Dix joueurs ont participé à la première partie de la préparation la semaine dernière avec Toby Alderweireld, Michy Batschuayi, Christian Benteke, Nacer Chadli, Kevin De Bruyne, Mousa Dembélé, Thorgan Hazard, Christian Kabasele, Vincent Kompany et Jan Vertonghen. En début de semaine, ils ont été rejoints par dix-sept autres joueurs. Seul Simon Mignolet, réserviste avec Liverpool lors de la défaite du club anglais contre le Real Madrid (3-1) en finale de la Ligue des champions à Kiev, rejoindra le groupe aujourd'hui. Martinez va maintenant soumettre à la Fifa sa liste définitive de 23 joueurs. La Belgique affrontera encore l'Egypte (6 juin) et le Costa Rica (11 juin) avant de s'envoler vers Moscou le 13 juin. En Russie, les Diables Rouges, versés dans le groupe G, joueront contre le Panama (18 juin à Sotchi), la Tunisie (23 juin à Moscou) et l'Angleterre (28 juin à Kaliningrad).