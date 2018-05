Algérie: Mise en garde contre les maladies graves provoquées par le tabagisme

L'enquête nationale multi-indicateur, réalisé en 2017 par le ministère de la Santé en coordination avec l'Organisation mondiale de la Santé à Alger (OMS) et l'Office national des statistiques, a révélé que "près de 15% des Algériens âgés entre 18 et 69 ans sont des fumeurs".

Pour sa part, le chef du service gynécologie au CHU d'Oran, Pr. Abdelkader Chafai, a mis en exergue les dangers du tabagisme positif et négatif sur la reproduction non seulement parce qu'il provoque le cancer de l'appareil génital (sein et col de l'utérus) mais il contribue aussi aux fausses couches, à la déformation du fœtus et aux troubles du cycle mensuel.

