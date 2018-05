Algérie: Un terroriste armé abattu à Ain Defla, reddition d'un autre à Tamanrasset (MDN)

- Un terroriste armé a été abattu mardi à Aïn Defla, dans une embuscade tendue par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), tandis qu'un autre, s'est rendu mercredi aux autorités militaires, à Tamanrasset, indique le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une embuscade tendue près de la commune de Hamam Righa, wilaya d'Aïn Defla (1e Région miliaire), un détachement de l'Armée nationale populaire a abattu, hier soir 29 mai 2018, un terroriste et récupéré un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munition", précise la même source.

"Dans le même contexte, un terroriste s'est rendu, ce matin, aux autorités militaires en 6e RM, à Tamanrasset, en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et un chargeur garni".

"Il s'agit, en l'occurrence, de "Toudji Mahdi", dit "Abou Bakr" qui avait rallié les groupes terroristes en 2016".

En outre à Skikda (5e RM) et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'ANP "a découvert et détruit deux casemates pour groupes terroristes contenant (700) kilogrammes de produits chimiques servant dans la fabrication des explosifs, trois (3) bombes de confection artisanale, des outils de détonation, des denrées alimentaires et d'autres objets".

"Ces opérations interviennent dans le contexte des efforts fournis par les unités de l'Armée nationale populaire, pour traquer ces criminels et les éliminer partout où ils se trouvent à travers l'ensemble du territoire national", conclut le communiqué.