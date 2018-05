Algérie: Ressources en Eau - Situation relativement sécurisée en Algérie

S'agissant des créances de l'Algérienne des eaux, le premier responsable du secteur a fait savoir qu'elles s'élèvent à 46 milliards de DA environ, dont 15 milliards DA très anciennes, précisant que 16 milliards DA sont dus à l'administration et à des entreprises publiques et 9 milliards à des communes.

En réponse à une question de l'APS sur les mesures prises pour faire face aux raccordements anarchiques, le ministre a fait savoir que les données en possession du ministère font ressortir un taux de 10 à 15% d'eau consommée non facturée, ajoutant que près de 10.500 raccordements anarchiques ont été enregistrés, entre 2017 à février 2018. Il a précisé que 5500 cas ont été régularisés et 2500 sont devant la justice, ajoutant que le secteur a récupéré 1 million m3 d'eau potable.

Des équipements modernes ont été acquis pour faire face aux inondations, a fait savoir le premier responsable du secteur qui a ajouté que ces équipements ont été installés au niveau des oueds pour servir d'indicateurs à l'intervention et l'estimation rapide de 4 à 5 heures avant la survenue des inondations, ce qui permettra d'anticiper et de protéger les biens.

Ces projets destinés à la protection contre les inondations ont concerné Alger et d'autres wilayas à l'instar de Batna, Sidi Bel Abbes et Bordj Bou Arreridj, a-t-il ajouté faisant état de l'existence d'une politique nationale avec l'accompagnement d'experts de l'UE pour la mise en place d'un mécanisme important de protection contre ce phénomène.

Evoquant la problématique des inondations, M. Necib a indiqué que l'Algérie était exposée à ce phénomène naturelle, ajoutant que le travail avait commencé depuis l'an 2000 avec un investissement de 100 milliards de dinars dans le domaine de la protection des villes, de réalisation d'infrastructures et de trémies, d'aménagement de grands oueds tels que Oued Ouchayeh et Oued El Harrach.

A cela s'ajoute 197 milliards de dinars dans le cadre de la loi de Finances et le dégel des projets d'assainissement pour un montant de 90 milliards de dinars, a fait savoir le ministre qui a ajouté que le budget global sectoriel a atteint 400 milliards de dinars répartis entre coûts de charges et parachèvement des projets.

A ce propos, M. Necib a fait savoir que 17% des besoins nationaux en AEP sont assurés par les stations de dessalement de l'eau de mer, exprimant son désir de voir ce taux passé à 20% en 2020 et à 25% après l'achèvement de la réalisation des stations de dessalement des wilayas d'El Tarf, Bejaia et Alger.

Invité au Forum du quotidien "Ech-Chaab" sur le thème de "La sécurité hydrique et son rôle dans le développement", le ministre a affirmé que "l'Algérie n'est pas fortement impactée par le problème de l'eau comme d'autres pays arabes car elle avait intégré, dés le début de l'année 2000, l'idée de la sécurité hydrique grâce à une forte volonté politique plaçant la question de la préservation de l'eau et de la diversification de ses sources parmi les "priorités".

- Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib a affirmé, mardi à Alger que l'Algérie est dans une situation relativement "sécurisée" en termes de disponibilité et de système de distribution efficace grâce aux programmes de développement sectoriels dans le domaine de la mobilisation et de la maitrise de la gestion des ressources hydriques.

