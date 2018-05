Pour toute analyse de la situation actuelle du pays, Pascal Zaïda à tenu à faire remarquer que dans les Hauts-Bassins comme partout ailleurs au Burkina Faso l'économie est à plat, dans le secteur informel rien ne marche, les usines sont en train d'être fermées, il n'y a pas de marché et aucune alternative positive n'est possible. « Les bobolais si vous dormez, c'est votre problème » c'est en ces termes que le coordonnateur national du CED à tenu à alerter la jeunesse de Bobo-Dioulasso, quant à l'usurpation dans laquelle fait le gouvernement Kaboré.

Toute chose qui l'amène à croire avec conviction et assurance que Roch Marc Christian Kaboré ne sera pas de la course pour Kossyam en 2020. A la suite de cette intervention, Pascal Zaïda est revenu sur les détails de son parcours, les arrestations et les tentatives de corruption de toutes sortes dont il a été victime, avant de lancer en direction des partisans du MPP que si le pouvoir Kaboré à été bâti sur la corruption, qu'ils sachent qu'il y a toujours des gens qui se battent pour le devenir du Burkina Faso et que tôt ou tard « ils seront jugés parce qu'ils ont enfreint à la loi » a-t-il dit.

Ensuite s'en est suivie l'intervention du coordonnateur du CED section Hauts-Bassins, James Dembélé, qui a fait un tour d'horizon des difficultés que vivent les Burkinabè dont notamment les questions de délestages chroniques que connaît la ville de Sya cette année, la psychose que cause le terrorisme qui ne cesse de frapper dans différentes zones du pays en l'occurrence « le Nord, une des parties les plus importantes du pays surtout en matière d'élevage, que nous sommes à deux doigts de perdre » a laissé entendre le coordonnateur Hauts-Bassins du CED qui, avant de clore son propos, a indiqué qu'« avec le MPP au pouvoir, le Burkina à reculé d'au moins 20 ans ».

