Mali: 1er Congrés des APM - La bataille pour la réélection d'IBK lancée

Les APM sont un outil de coordination des activités de soutien à la vision et à la l'action du président IBK. C'est aussi un cadre de mobilisation en vue de l'atteinte des objectifs communs pour l'honneur du Mali et le bonheur des Maliens.

Au plan du progrès social, dira-t-il, la gouvernance d'IBK a entrepris les réformes structurelles et structurantes, valorisé les salaires des fonctionnaires, relevé le Smig et réalisé de vastes programmes d'investissements visant à créer dans nos villes et campagnes un environnement où il fait bon vivre.

La cérémonie d'ouverture de ce congrès s'est tenue en présence des délégués venus de toutes les régions du Mali et d'ailleurs, des associations et clubs de soutien à IBK, ainsi que le représentant CMP.

Lors de son 1er congrès tenu le week-end dernier, les 25 et 27 mai au Palais de la culture, les militants des Associations pour le Mali (APM) ont confirmé leur engagement et détermination à soutenir IBK pour sa réélection à la présidentielle de juillet prochain.

