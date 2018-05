Afrique - « Il n'y aura pas d'industrialisation viable qui n'est pas basée sur l'entreprenariat local»

La bonne coopération état-entreprises constitue une des clés de réussite de l'industrialisation. Les exemples des pays asiatiques, de la France sont, selon le ministre, illustratifs dans la mesure où dans ces pays «les entreprises évoluent dans les secteurs que l'Etat a décidé d'impulser, travaillant en tandem pour définir les axes de recherche et d'innovation et les modalités de la collaboration universités/entreprises».

«L'exemple de pays qui ont réussi leur décollage industriel indique que ces pays ont déterminé les secteurs dans lesquels ils voulaient investir et développer un véritable avantage compétitif», a argumenté le ministre de l'Economie et des Finances. Car, ceux-ci se sont basés sur des opérateurs qui ont investi dans la durée pour asseoir les bases leur permettant de conquérir le monde.

Organisée par l'ONG internationale Croissance PEACE (Partagée entre Afrique Chine et Europe), cette rencontre avait pour thème «Industrialiser l'Afrique». Invité par les responsables de cette organisation créée en 2012 par Ludovic Emanuely dans le but d'établir une relation «gagnant-gagnant» entre l'Afrique, l'Orient et l'Occident, le ministre Cissé a partagé avec l'assistance sa vision en la matière.

