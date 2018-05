Maroc: Coupe du Monde 2018 - Les Lions de l'Atlas à la conquête du pays des Tsars

De retour après vingt ans, le Maroc va de nouveau goûter aux joies de la Coupe du Monde. Dirigés par Hervé Renard, les Lions de l'Atlas devront réussir un exploit pour sortir du groupe B, où se trouvent l'Espagne et le Portugal. Heureusement pour eux, ils commenceront par affronter l'Iran.

Et même s'ils font partie d'un groupe difficile, les Lions de l'Atlas veulent croire en leur chance de qualification en huitième de finale. Le Maroc s'est qualifié pour la phase finale de la Coupe du Monde 2018 sans encaisser de défaite ni de but. L'arrivée d'Hervé Renard en février 2016, a apporté une amélioration de la qualité de jeu dans un cadre moins rigide. Les Benatia, Belhanda, Hakim Ziyech, Nabil Dirar et Khalid Boutaïd, porteront les espoirs du Maroc pour qui ce sera difficile de sortir d'un groupe qui compte l'Espagne et le Portugal.

Le joueur à suivre :

Mehdi Benatia, l'expérimenté joueur de la Juve est le capitaine de cette équipe marocaine. Figurant parmi les meilleurs défenseurs d'Afrique, l'ancien joueur de la Roma se présente naturellement comme le leader de cette sélection sur le terrain. Auteur d'un des deux buts de la qualification à Abidjan, il dirige d'une main de fer sa défense et n'est pas étranger au fait que sa sélection termine le dernier tour de qualification sans encaisser de but

Parcours :

Avec lui, le Maroc est la seule nation qui a su garder sa cage inviolée durant la campagne de qualification au Mondial 2018. Pour disputer une nouvelle phase de finale de Coupe du Monde, la cinquième de son histoire, le Maroc devance dans son groupe la Côte d'Ivoire (champion d'Afrique 2015), le Gabon et le Mali dans l'une des poules les plus relevées de ce dernier tour de qualification. Le bilan est honorable avec trois victoires, trois matchs nuls et zéro défaite et aucun but encaissé. Ils finissent aussi parmi l'une des meilleures attaques de ces éliminatoires avec 11 réalisations.

Calendrier :

15 juin : Maroc-Iran (15 heures GMT à Saint-Pétersbourg)

20 juin : Maroc-Portugal (12 heures GMT à Moscou)

25 juin : Maroc-Espagne (18 heures GMT à Kaliningrad)

Historique en Coupe du monde :

Cinquième participation à une phase finale, huitième de finaliste en 1986

Leur petit nom :

Les Lions de l'Atlas