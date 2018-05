Togo: Auguste Dogbo - L'ex président du Comité olympique du pays suspendu 5 ans

Dans la même veine, le CNO Togo a prononcé d'autres sanctions de 3 ans de suspension. A l'encontre de Messieurs Roger Kossi Evenamede et Owolabi Ramanou, respectivement président et secrétaire général de la FTSG (Fédération togolaise de sport de glisse). L'entité se voit également retiré « jusqu'à nouvel ordre toute voix délibérative lors des réunions du Conseil d'administration et des congrès électifs du Comité National Olympique du Togo« .

On vous l'apprenait hier. L'affaire d'Alessia Afi Dipol, l'athlète qui a pris part aux Jeux Olympiques d'hiver, Sotchi 2014 sous la bannière du Togo alors qu'elle ne disposait pas d'un passeport légal continue de faire des vagues. Et les premières têtes tombent. Auguste Dogbo, l'ancien président du CNO Togo vient d'écoper de 3 ans de suspension.

