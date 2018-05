Le sacre décroché avant terme par l'équipe Jaraaf à l'issue de la 28ème journée n'a pas oté le suspense dans le championnat national de Ligue 1.

A deux journées de la fin du marathon, il s'acheminera vers une issue qui s'annonce indécise aussi bien pour les équipes occupant la tête du classement que pour celles du bas de tableau où quatre équipes se débattent pour se maintenir dans l'élite. Il s'agit des équipes de Dakar Sacré-Cœur, Niary Tally, du Casa Sports de Diambars qui vont livrer l'ultime bataille pour le maintien

La fin de la 28ème journée de la Ligue 1 sénégalaise, lundi 28 mai, consacrant le sacre du Jaraaf comme champion du Sénégal n'a pas ôté les enjeux des dernières journées. Elle relance de plus belle le suspense aussi bien en tête de classement qu'au bas du tableau où quatre équipes se tiennent près pour engager une lutte à distance et se sauver d'une relégation en division inférieure.

Accrochés à domicile (1-1) par le Ndiambour, les Académiciens de Diambars (11e, 31 pts) qui se débattent depuis l'entame du championnat dans les bas-fonds, vont vider leur dernière cartouche.

Et pour espérer s'extirper de la zone rouge, ils auront l'obligation de remporter leurs deux prochains matchs contre la Sonacos qu'ils accueilleront à Saly et enfin face à Guédiawaye FC. Niary Tally (12e ; 33 points) sera également en première ligne dans ce dernier sprint final qui devra lui assurer le maintien.

Si les Galactiques sont parvenus à se replacer et hisser à hauteur du Casa Sports (11e, 33 pts) et de Dakar Sacré-Cœur (10e, 33 pts), le plus dure reste certainement à faire. Pour rester dans l'élite, les Galactiques n'auront d'autre alternative que de remporter les deux duels qui les opposeront d'abord au Jaraaf, sacré champion et ensuite au Stade de Mbour.

Seul un résultat positif ferait l'affaire s'ils ne veulent pas tout simplement être décrochés par Dakar Sacré cœur (10e, 33 points) et le Casa Sports (11e, 33 points).

Malgré son probant succès (0-4) devant l'Us Ouakam, déjà relégués en L2, les promus de Dakar Sacré Cœur n'auront également de leur côté, n'ont d'autres choix que de bien négocier ce dernier virage.

A commencer par le choc qui l'opposera au Casa Sports et ensuite le déplacement qu'ils vont effectuer sur la pelouse du Ndiambour de Louga.

Au coude à coude, les «Huiliers» de la Sonacos, actuels dauphins (42 points) et leurs suivants immédiats, As Douanes (42 points), Teungueth Fc (4e, 41 points) et Génération Foot (40 points) vont tenter de terminer sur une note positive pour le compte de 29ème et 30ème journées. Ce sera pour occuper les premières loges et places d'honneurs.