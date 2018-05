Sénégal: 92 bougies du président Abdoulaye Wade - Le PDS invite ses ex-camarades dans la maison à «litige»

Drôle de manière de fêter l'anniversaire de l'ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade. Dans une note parvenue à Sud, le Porte-parole du Pds, Babacar Gaye, rappelle la date anniversaire de Me Wade de manière laconique. Ce qui fait, indique le communiqué, «92 ans rek! Doyoul bay dess».

Pour ce faire, renseigne M. Gaye, une petite fête a été prévue à l'occasion. «Pour coller à l'actualité, des compagnons du Maître et moi avons décidé de souffler les bougies à son domicile du Point E, cet après-midi à 18h précises», lit-on dans le communiqué.

Allusion faite à cette affaire de saisine ou pas de la maison de l'ancien président sise à Point E. Cependant, les membres du Pds ne comptent pas être les seuls à cette fête.

En effet, Babacar Gaye dit dans le communiqué que «tous ses fidèles compagnons ainsi que ses sympathisants sont invités à prendre part à cet important événement». Allant plus loi, il dira que même «tous ceux qui connaissent bien les coins et recoins de la Maison du Point E pour l'avoir fréquentée» sont conviés au domicile de Me Abdoulaye Wade.

Ne s'en limitant pas là, il a cité les noms des ex-compagnons du président Wade, allant de l'actuel chef de l'Etat, Macky Sall au président de Rewmi, Idrissa Seck, en passat par Souleymane Ndéné Ndiaye, Landing Savané, Modou Diagne Fada, Ousmane Ngom, Awa Diop, Aliou Badara Diop, Samuel Sarr, Pape Samba Mboup, Mbaye Ndiaye, Pape Diop, etc.

Une manière certainement de prouver que tout ce beau monde sait que ladite maison appartient bel et bien à l'ancien Président Wade et non à son fils Karim Wade, traqué par la Crei pour le recouvrement de l'amende qui lui a été imposée.