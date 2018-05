Maroc: Amine Harit - Le Marocain élu Rookie de l'année en Bundesliga

Agé de 20 ans, il a inscrit 3 buts et délivré 7 passes décisives, en 31 matches disputés cette saison. Et Schalke a terminé en deuxième position, dauphin du Bayern Munich. L'occasion de découvrir la saison prochaine la Ligue des champions.

C'est une récompense pour le meilleur débutant du championnat. Harit a obtenu plus de votes que Jann-Fiete Arp, Tatsuya Ito (Hamburg), Sébastian Haller (Eintracht Frankfurt), Valentino Lazaro (Hertha Berlin), Benjamin Pavard (Stuttgart), Jadon Sancho et Dan-Axel Zagadou (Borussia Dortmund). Sur les réseaux sociaux, il a affiché sa joie et s'est déclaré « fier et heureux d'être le rookie de l'année. Merci à tout le monde et à la famille de Schalke 04« .

