Tunisie: Les cafés de tous les abus

Romantisme au prix fort

Ailleurs, dans les cafés chics dont pullulent les cités huppées, la différence est terriblement immense. Le jour et la nuit, quoi !

On y est chaleureusement accueilli, royalement servi dans un décor où le luxe et le confort le disputent au romantisme et au calme. Or, pas question de rester bouche bée au moment de payer l'addition. C'est que, à la caisse, on n'admire pas vos beaux yeux mais on admire le contenu de vos poches. Et pour avoir accepté de s'y amener, on n'a qu'à honorer la facture rondelette où les tarifs rivalisent de folie. Et là, attachez vos ceintures : 4 dinars le café, 5 dinars la bouteille d'eau minérale, 6 dinars pour un jus loin d'être bio et tout le bazar.

Réservez-moi une table

Se voulant «in», de nombreux cafés exerçant dans le pays se sont mis à l'heure de l'innovation.

Si les uns se sont investis dans l'animation en faisant appel à des instrumentistes pour égayer la veillée ramadanesque, d'autres sont allés jusqu'à installer des écrans TV géants à l'intérieur de l'établissement, et parfois même sur la terrasse du café. L'autre nouveauté adoptée consiste à opter pour... les réservations.

En ce sens que la fidèle clientèle le fait dans la matinée, via le portable.

Nos hôtels et restaurants ne peuvent qu'en être ravis, cette pratique qui était leur chasse gardée ayant fait tache d'huile...