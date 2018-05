Angola: La ministre du Tourisme annonce la récupération de la forteresse de São Miguel

Benguela — Le navire du Zaïre et la Forteresse de São Miguel, deux monuments historiques importants dans la province de Benguela, seront des cibles de processus de requalification pour l'attraction et l'enrichissement de la carte touristique locale, a annoncé mercredi, la ministre de l?Hôtellerie et Tourisme, Ângela Bragança.

Angela Bragança, qui effectue une visite de trois jours à Benguela, a déclaré que le premier navire à accoster à Lobito en provenance du Zaïre et le Musée de la Forteresse de São Miguel, à Catumbela, devraient mériter une attention particulière dans le cadre du projet de l'Exécutif visant à changer l'image et à améliorer les conditions des monuments et musées angolais.

La gouvernante a indiqué que Benguela est une région avec un potentiel touristique riche, avec des bâtiments hôteliers et des monuments historiques, bien que dans un état de dégradation, d'où le rétablissement urgent de ces sites pour attirer des touristes.

La ministre a dit qu'elle s'inquiétait de l'état critique des mangroves de Lobito, promettant un travail sérieux sur l'éducation touristique des populations, pour la préservation de l'environnement et l'habitat, qui sont un élément clé dans l'image touristique de la ville de Lobito.

Elle a également informé que, dans le cadre de la formation des cadres pour le secteur hôtelier, sont représentés graphiquement des partenariats avec les ministères de l'Enseignement Supérieur et de l'Education, les ambassades du Portugal, du Maroc, de la France et de l'Afrique du Sud pour rendre le secteur plus dynamique et opérationnel.

Ângela Bragança a ajouté que la structuration du ministère était en cours, en vue de remplir le rôle de régulateur et d'établir des liens avec les opérateurs du secteur.

Ce mercredi, la ministre travaille dans les localités de Dombe Grande, Equimina et le siège municipal de Baia Farta, afin de faire le point sur le potentiel touristique de la municipalité.