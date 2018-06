Une démarche que Malabo n'a pas voulu laisser faire : ses dirigeants n'ont eu de cesse de dénoncer une violation de l'immunité du vice-président et demandé à la CIJ de suspendre le procès. Or, la justice française qui défend sa position avait, lors des audiences publiques en février, argué que la CIJ n'était pas compétente dans l'affaire, en se fondant sur la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée.

La décision de la Cour internationale de justice (CIJ) sur l'affaire est attendue impatiemment, avec l'espoir qu'elle pourrait alléger les tensions bilatérales, puisque les relations entre les deux pays sont tendues depuis que la justice française a condamné Teodorin Obiang, fils du président Teodoro Obiang Nguema, et lui-même vice-président équato-guinéen. Il est accusé d'avoir pillé les caisses de l'Etat et d'avoir acheté des propriétés somptueuses dans les endroits les plus chers du monde, y compris à Paris.

