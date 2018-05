Angola: Les ministres de la Construction et de l'Aménagement du Territoire visitent Cabinda

Le programme du ministre de la Construction et de travaux publics réserve pour ce mercredi des visites aux travaux de restauration et d'agrandissement de l'aéroport Maria Mambo Café, de l'église São Tiago Maior de Lândana, des routes Caio Guembo / Bulo, Belize /Luali, du pont Beira Nova/tronçon routier Lico / Tungo.

Cabinda — Les ministres de la Construction et des Travaux publics, Manuel Tavares de Almeida, et de l'Aménagement du territoire et logement, Ana Paula de Carvalho, se sont rendus mercredi à Cabinda pour se renseigner sur la réalité de leurs secteurs respectifs.

