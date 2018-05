Angola: Le Procureur général de la République relève l'importance de services de Justice

Pour sa part, intervenant à l'ouverture du Conseil supérieur de la Magistrature, la gouverneure de la province de Bengo, Mara Quiosa, a appelé les collaborateurs directs et indirects du gouvernorat local à opter pour la rigueur et pour la bonne conduite dans la gestion des biens publics.

Quant à la grève du Syndicat des officiels de la Justice (SOJA), le procureur général a dit, bien qu'étant une affaire qui concerne d'abord le Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, la situation préoccupait et affectait quand même le Ministère public, en particulier tous les organes de la Justice.

Interpellé par la presse, en marge du Conseil Supérieur de la Magistrature Public à Caxito, chef-lieu de la province de Bengo, le procureur général a expliqué que la tenue de l'assemblée au dehors de la ville de Luanda, avait permis aux membres de connaître directement d'autres réalités, d'être plus près du citoyen, et de constater l'organisation du fonctionnement de services du Ministère de la Justice.

