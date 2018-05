Angola: Le gouvernement engagé à minimiser le risque d'entrée du virus Ebola au pays

Huambo — Le Gouvernement angolais est sérieusement engagé à minimiser le risque de propagation en Angola de la maladie à virus Ebola en provenance de la voisine République démocratique du Congo (RDC), et réactivée le plan d'urgence multisectorielle.

La confirmation de la ministre de la Santé, Silvia Lutukuta, a été faite mercredi, dans la ville de Huambo, à l'ouverture du 28ème Conseil consultatif élargi de son secteur.

Elle a expliqué que les autorités travaillaient à la mise en œuvre d'un système de surveillance forte afin de mieux limiter les risques pour la santé publique, en particulier dans le contexte actuel où le virus Ebola se propage vers les pays voisins de la RDC.

La ministre a dit que des actions de promotion de la santé, de prévention des maladies et la prestation de services de qualité au niveau primaire étaient en cours, en canalisant les moyens et les ressources nécessaires afin de rendre les systèmes secondaire et tertiaire plus efficaces capables de répondre aux besoins de la population.

Un autre défi, selon la ministre de la Santé, l'amélioration de la santé maternelle et infantile, avec la mise en place de moyens pour que les maternités et autres centres soient en mesure d'effectuer des tests du VIH/SIDA et le traitement des cas positifs.

Silvia Lutukuta ajouté que l'intention du ministère de la Santé était aussi d'équiper toutes les municipalités du pays afin qu'elles assurent le traitement de la tuberculose, afin de réduire le nombre élevé de cas dans le pays.

Le Conseil consultatif du ministère de la Santé qui se terminera le jeudi a été ouvert par le ministre d'État et chef de la Maison de sécurité du Président de la République, Pedro Sebastião, connait la présence des ministres de la Santé de Cabo Verde et Zâmbia, et des ambassadeurs des respectifs pays, des anciens ministres angolais de la santé, des vice-gouverneurs provinciaux, des directeurs nationaux, des gestionnaires sanitaires, entre autres invités.