Mali: Clnl Seydou Doumbia - « L'objectif était d'aboutir à tout prix à un blocage »

L'information est contenue dans une étude rendue publique et portant sur l'impact de la crise sécuritaire… Plus »

Le syndicat protestait contre la décision de mutation de deux de leurs militants, (Lieutenants Maciré Traoré, Tiécoura Samaké). Mais, le DG a précisé que « la réunion du cadre de concertation a conclu que la décision de mutation était conforme aux textes qui régissent la protection civile ; aux clauses établies entre l'administration et les deux syndicats de la protection civile et même à la Convention 087 de OIT du 1948.

Dans le préavis de grève envoyé le 8 mars à la ministre du Travail et de la Fonction publique, chargé des Relations avec les institutions, dix points de revendications sont metionnés dont les avancements à la protection civile et le processus de recrutement en cours, l'accélération du statut des fonctionnaires de la protection civile.

