Mali: Présidentielle du 29 juillet 2018 - La candidature d'IBK passe mal à l'URD

« Au plus fort du soutien de la junte et de l'engouement massif des Maliens pour sa cause, il n'a pu malgré les tentatives désespérées de la transition de gagner au 1er tour en 2013 . Ce n'est donc pas maintenant qu'il est vomi et rejeté par la majorité des Maliens que cela pourrait se faire.

» Gravissime manque de flair et de vision politique que cette déclaration de candidature incongrue du sortant », a déclaré Me Boubacar Karamoko Coulibaly, membre influent du parti de la Poignée de mains. L'ancien ministre des Sports dépeint le chef de l'Etat comme un homme désavoué par les Maliens de prévenir le principal concerné du danger à encourir.

Compte tenu de ses récentes sorties médiatiques avec ses attaques à répétition à l'endroit de l'opposition, l'intention d'Ibrahim Boubacar Kéita de briquer un second mandat n'était qu'un secret de polichinelle. Sauf, qu'il n'y en avait bien dans le camp d'en face qui souhaitent voir le contraire et qui digèrent mal cette déclaration de candidature malgré tout faite quand même.

Une déclaration de candidature faite à son domicile de Sébénikoro en Commune IV du district de Bamako le lundi 29 mai dernier et qui passe mal au sein de l'Union pour la République et la démocratie (URD), principal parti d'opposition, qui n'a pas manqué de réagir.

