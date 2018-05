Togo: Abalo a pris sa revanche sur la Corée du Sud

Alors capitaine des Epeviers du Togo, au Mondial 2006, Abalo Dosseh presque dans les même circonstances que les jeunes Sud Coréens aujourd'hui, avaient vu d'abord un de ses coéquipiers en la personne de Kader Coubadja, ouvrir le score avant que l'adversaire ne réagisse en égalisant dans un premier temps avant de prendre l'avance jusqu'à la fin du match.

Pour aujourd'hui, coach des Eperviers Espoirs au Tournoi international de Toulon, Abalo Dosseh a vu ses poulains encaisser un but dès la 4ème minute de jeu avant de réagir.

Et fatale a été la réaction pour les jeunes Sud Coréens qui encaisseront d'abord le but égalisateur du Togo dès la 17ème minute de jeu, oeuvre de Kévin Denkey d'une frappe en pivot. Il reviendra quinze minutes plus tard, pour signer son doublé de l'après-midi.

A 2-1 à la pause, les choses ne vont pas évoluer au retour des citrons. Les quelques changements effectués ici et là par les deux entraineurs ne donneront rien. A l'arrivée, Ouro-Sama Hakim et ses coéquipiers l'emportent et totalisent 4 pts en deux sorties.

Ils tiennent donc le bon bout pour une qualification à la suite du 3ème match qui se jouera contre la France, alors que le coach Abalo Dosseh peut se réjouir pour sa part d'avoir pris sa revnache sur la Corée du Sud.