Afrique: Organisation de la coupe du monde 2026 - Quelles chances pour le Maroc ?

Hier, 30 mai 2018, la Task Force de la FIFA, forte de 5 membres, a reçu à Zurich, en Suisse, pour d'ultimes informations, les représentants des candidatures du Maroc, du Mexique et des Etats-Unis, pour l'organisation du Mondial 2026. La question qui taraude tous les esprits, notamment sur le continent africain, est la suivante : « Quelles chances pour le Maroc » ?

A priori, le Royaume chérifien n'aborde pas cette compétition en candidat perdant. Il a déjà l'expérience de l'exercice, après avoir été débouté 4 fois dans sa volonté d'abriter la grand'messe du football mondial. De ce fait, au plan technique, le ficelage du dossier devrait friser la perfection. Mais au-delà des aspects purement techniques, le Maroc mise d'abord sur sa stabilité et sa sécurité.

En effet, le pays est présenté par les experts comme l'un des endroits les plus sûrs au monde et ce n'est pas rien sur une planète en proie à l'extrémisme violent. Le Maroc a aussi mis dans la balance sa situation géographique qui lui assure une bonne desserte mondiale, le fuseau horaire idéal et un climat des plus favorables pour la compétition.

D'autres atouts comme la modicité des coûts de transport et de l'hébergement ou encore la construction de stades écologiques, sont aussi sur le tapis des attractions pour séduire le comité des experts. Mais la question que l'on peut se poser, est celle de savoir si tout cela suffit pour contrebalancer les candidatures nord-américaines.

Certes, Donald Trump, le président américain, par ses prises de position sur certaines questions internationales, a quelque peu parfois irrité de nombreux Etats à travers le monde au point d'attiser une sorte d'américanophobie qui peut être préjudiciable à la candidature des Etats-Unis.

Le milieu du football mondial est plein de mystères

Mais l'on sait que les USA ont une influence politique et diplomatique dans le monde et cela vaut son pesant d'or dans un contexte où les décisions à la FIFA ne sont pas très souvent prises selon la logique sportive, mais suivant des réseaux de lobbying qui échappent parfois à la logique.

Cet état de fait déjà déplorable pourrait s'accentuer à cause des menaces de rétorsions à peine voilées du président américain contre les Etats qui viendraient à ne pas apporter leur soutien à la candidature américaine. Il reste aussi que l'Afrique, bien qu'elle n'ait organisé qu'une seule fois le Mondial contre 12 fois pour l'Europe et 8 fois pour l'Amérique, ne fait pas bloc derrière la candidature marocaine. Car, beaucoup de pays africains n'ont pas encore pardonné au Royaume chérifien, son désistement à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations d'il y a quelques années, au motif de l'épidémie de la fièvre Ebola qui sévissait au Liberia, en Guinée et en Sierra Leone.

Ils ont été nombreux à y voir des relents de racisme. Il y a enfin un désavantage sérieux à la candidature marocaine : les bénéfices prévisionnels pour la FIFA qui sont de 14 milliards de dollars pour la candidature américaine, ne sont que de 5 milliards de dollars pour le Maroc. De ce qui précède, le Maroc n'est pas loin d'une nouvelle désillusion mais le milieu du football mondial est plein de mystères.