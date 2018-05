Burkina Faso: Enfants de la rue - S'attaquer au mal à la racine

Lutter contre le phénomène des enfants et des jeunes en situation de rue dans les grandes villes comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso par la prise de mesures fortes en vue du respect de la règlementation en vigueur. C'est la décision courageuse qu'a prise le ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, Hélène Marie Laurence Ilboudo/ Marshal et communiquée en Conseil des ministres la semaine dernière.

Après les réformes dans l'organisation du 8-Mars saluées par les acteurs, dame Laurence veut désormais s'attaquer au phénomène social des enfants et des jeunes en situation de rue qui semble avoir la peau dure dans nos villes. Et les chiffres livrés par les services compétents du ministère en charge de la famille font froid dans le dos.

Selon les statistiques, 46,6% de ces enfants de la rue vivent de la mendicité et 10% sont utilisés comme des jumeaux par les parents pour mendier. Un phénomène qui ne favorise pas l'épanouissement et le développement physique et psychique de l'enfant. Vente et prise de stupéfiants, vols, viols, prostitution sont le lot quotidien de ces enfants dont la place devait être à l'école et à l'abri de la famille.

L'ampleur de ce phénomène dans les grandes villes du Burkina Faso est le signe de la faillite de la société et la désintégration progressive de la cellule familiale censée être le terreau de l'évolution de l'enfant.

Des milliers d'enfants se sont retrouvés dans la rue malgré eux à cause de la séparation de leurs parents, de la mauvaise ou du manque d'éducation, des sévices corporels, de la séparation précoce d'avec les géniteurs pour des raisons diverses.

La rue devient donc le refuge de cette frange de la population, dont l'avenir est sombre et le présent un lourd fardeau à porter. De quel avenir dispose un enfant conçu dans la rue, né sur les pavés de parents mendiants ? C'est donc une bombe sociale que le ministère en charge de la famille cherche à désamorcer avec la décision d'en finir avec ce phénomène.

Le diagnostic de «Dr Laurence» est donc exact et ne souffre d'aucune ambiguïté. Bien que le phénomène soit puni par les textes de loi en vigueur au pays des Hommes intègres, l'Etat peine à venir à bout de ce mal social.

Ce qui témoigne de sa complexité et démontre que la simple application de la loi dans toute sa rigueur, même avec l'usage de la violence, ne saurait venir facilement mettre fin à une tradition qui s'est installée dans nos centres urbains.

Le mal est profond et le traitement doit être à la hauteur et tenir compte de tous les paramètres socioéconomiques et culturels. Il faut s'attaquer par conséquent au mal à la racine et non se limiter à couper le tronc ou les branches qui ne sont que des conséquences.

Dans certains milieux, la mendicité, qui met plusieurs enfants dans la rue, est devenue une entreprise, voire une usine bâtie sur des fausses croyances nourries pendant des décennies et qui ont fini par devenir des forteresses difficiles à démolir. Au-delà de l'application de la loi dans toute sa rigueur, il y a lieu d'associer la carotte au bâton en sensibilisant et en travaillant à changer les mentalités pour une meilleure portée de la lutte.

Au regard de la noblesse de la bataille engagée, le ministère doit impliquer plusieurs acteurs dont les premiers concernés, les leaders politiques, coutumiers et religieux, la sécurité, les sociologues, les acteurs de la justice pour des solutions concertées.

Cette action doit être inscrite dans la durée car, ce n'est pas par une baguette magique ou une «solution cocotte-minute» qu'on peut arriver à bout d'une pratique séculaire. C'est à ce prix que les autorités du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille pourront faire tomber les murs de la mendicité.