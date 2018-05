Burkina Faso: Commercialisation de céréales et légumes dans la commune de Zonsé

L'Association des vendeuses de céréales et de légumes (AVCL), dans la commune de Zonsé, province du Boulgou, dispose désormais d'un comptoir d'achat et de vente de céréales et de légumes. La cérémonie de remise officielle des clés dudit comptoir aux femmes de l'AVCL est intervenue, le jeudi 3 mai 2018.

Dans le cadre de leurs activités de productions agricoles, les femmes de la commune de Zonsé se sont organisées en Association des vendeuses de céréales et de légumes (AVCL), en vue de faciliter l'achat et la vente de leurs productions agricoles.

Pour pallier les difficultés que les femmes rencontrent dans l'écoulement des produits agricoles, souvent exposées au soleil et aux intempéries de toutes sortes (vent, pluies... ) sous l'effet de changement climatique, ces femmes subissent des pertes financières, en l'absence d'infrastructures marchandes modernes dans ladite commune.

C'est pour quoi, a expliqué le maire, Saïbo Zampou, «le Conseil municipal a introduit une requête de financement auprès du conseil régional du Centre-Est (CR-CES), pour la construction d'un comptoir d'achat et de vente de céréales et de légumes pour les femmes de l'AVCL.

Un cri du cœur qui a été entendu par l'institution que dirige Moro Kéré qui, à son tour, a bénéficié d'un financement de 35 336 063 F CFA du Programme national de gestion des terroirs (PNGT 2 phase 3) pour la réalisation dudit comptoir pour les femmes de Zonsé». L'infrastructure est composée d'un magasin, d'un hangar de vente, des toilettes et un bac à ordures.

La remise officielle des clés du comptoir d'achat et de vente de céréales et de légumes aux femmes de l'association a eu lieu, le jeudi 3 mai 2018, à Zonsé, au cours d'une cérémonie présidée par le secrétaire d'Etat chargé de la Décentralisation, Alfred Gouba, du gouverneur du Centre-Est, Antoine Ouédraogo et du coordonnateur national du PNGT2 phase 3, Souleymane Nassa.

Promotion des produits locaux

La cérémonie a connu une forte mobilisation des grands jours de la population, en général et des femmes en particulier. Le Président du conseil régional (PCR) du Centre-Est, Moro Kéré a indiqué que cette cérémonie trouve son fondement dans la volonté du Conseil régional d'appuyer les organisations faitières structurées pour un développement intégral de leurs membres et pour un bien-être des couches les plus vulnérables.

Il a en outre, souligné que l'ouverture de ce comptoir va permettre aux femmes de promouvoir la commercialisation des produits locaux en vue d'apporter une plus-value à leurs Activités génératrices de revenus (AGR). Moro Kéré a, pour ce faire, exhorté les principales bénéficiaires à prendre soin de ce comptoir pour le pérenniser au profit des générations futures, gage d'éventuel accompagnement d'autres partenaires.

Le Secrétaire d'Etat chargé de la Décentralisation, Alfred Gouba a précisé que le PNGT2-3 est l'un des programmes qui accompagne les collectivités territoriales dans le cadre du développement local, en mettant à la disposition des femmes cet outil de travail qui va les permettre de mieux organiser leurs activités commerciales.

«Cette infrastructure va nous permettre de ne plus être exposées au soleil, ni subir les intempéries de toutes sortes pour mener nos activités. Ce comptoir va également contribuer à améliorer notre cadre de travail a indiqué la coordonnatrice communale des femmes de Zonsé, Habibou Saré.