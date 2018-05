Mali: Le président annonce sa candidature

Ibrahim Boubacar Keïta s'est officiellement déclaré candidat à sa propre succession. Le président sortant doit défendre son bilan contre les promesses des autres candidats déjà déclarés dans la course.

C'est à la télévision nationale que le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta a choisi de déclarer sa candidature à sa propre succession lors des élections présidentielles du 29 juillet et cela pour consolider les acquis. "Je me porte candidat à la présidentielle du 29 juillet 2018, voilà pourquoi je vous demande de me renouveler votre confiance. Lorsque je serai élu, si Allah Soubhana watala et vous le voulez et le favorisez, je me donnerai comme priorité de consolider les acquis", a annoncé IBK.

La sécurité, principal acquis selon IBK

Malgré l'insécurité dans le nord et le centre du pays, Ibrahim Boubacar Keïta juge son bilan de ces cinq dernières années passées à la tête du pays positif et l'a fait remarquer lors sa déclaration :

"J'ai mené sans relâche le combat contre le terrorisme. J'ai doté nos vaillantes forces armées des moyens nécessaires à la protection de nos populations et à la sécurisation de notre territoire. J'ai déployé le meilleur de moi-même, de mon énergie pour que soit mis en œuvre l'Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, accord qui préserve notre intégrité territoriale, balise la restauration de la cohésion nationale et nous garantit l'accompagnement de tous nos amis et partenaires," a rappelé le président malien.

Réactions mitigées à Bamako

Dans les rues de Bamako, cette annonce n'a pas suscité de grande surprise, et la question du bilan du président sortant est jugé différemment.

"C'était vraiment prévisible, parce qu'avec un seul mandat, le président sortant ne pourrait pas finaliser les projets entrepris, mais je pense que le bilan n'est pas favorable par rapport à ce qu'il avait dit", explique Bamamadou Bah, commercial dans une société de la place.

Cependant certains Maliens hésitent encore sur le jugement à porter au bilan de IBK et se gardent de tomber dans la passion. "En ce qui concerne le bilan, les gens jugent avec passion, c'est difficile de jauger cela", déclare perplexe Ibrahima Sissoko, employé dans le secteur privé.

En attendant l'ouverture de la campagne prévue le 7 juillet prochain, Ibrahim Boubacar Keïta doit encore choisir un directeur de campagne ainsi qu'un siège qui va rassembler associations et partis politiques qui soutiennent sa candidature.