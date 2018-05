Burkina Faso: Campus athletic - Madelène et Pascaline en attraction

L'Université Club de Ouagadougou (UCO), à travers sa section athlétisme, a organisé, le 19 mai 2018, au stade du 4-Août de Ouagadougou, sa traditionnelle Campus athletic. 6e du genre, l'évènement a regroupé des universités, des grandes écoles et des écoles professionnelles du Burkina Faso.

Madelène Bognini et Pascaline Boro de l'université Nazi-Boni ont été les grandes vedettes de la VIe édition de Campus athletic disputée, le 19 mai 2018 au stade du 4-Août de Ouagadougou. Les deux totalisent six médailles d'or, dont trois pour chacune d'elle. Madelène a compté ses titres aux 100, 400 m et au relais 4 x 100 m.

Pascaline, elle, a été championne en triple saut, en saut en longueur et en relais 4 x 100 m. En lancer de poids (dames), Yvonne Coulibaly de l'Institut des Sciences du sport et du développement humain (ISSDH) avec un jet de 11 m a surpris sa collègue du même institut Minata Soura qui n'a pu propulser le poids qu'à une distance de 10,86 m.

Elle est loin de son propre record qui était de 12 m. Dans le même concours chez les hommes, Armand Ouédraogo de l'Université privée de Ouagadougou a été le meilleur consécutif à sa performance de 12,6 m. Il a devancé l'étudiant de l'université Nazi-Boni, Sié Faris Kambou avec son jet de 11,82 m.

Attestations, médailles, tee-shirts et enveloppes financières ont été les récompenses du podium dans chaque concours. Des universités, des grandes écoles et des écoles professionnelles venues de Bobo Dioulasso, de Kaya, de Dori, de Tenkodogo, de Fada N'Gourma et de Ouagadougou.

Organisé par l'Université Club de Ouagadougou (UCO) à travers sa section athlétisme, Campus athletic, selon Bertrand Zoungrana, président de cette section, a pour objectifs : « La valorisation de la pratique sportive dans les universités, le rapprochement et la fraternisation entre les étudiants ».

L'activité a bénéficié du soutien du Centre de développement de la jeunesse et des sports (CDJS) de la CEDEAO représenté par Francis Chuks Njoaguan. Pour lui, c'est une « très » bonne chose d'organiser cette compétition et de l'accompagner par la CEDEAO.

« Cela fait quelques années que cette compétition est dans notre programme sportif », a-t-il informé. Assistant pour la première fois à l'évènement, le président de l'université Ouaga I Joseph-Ki-Zerbo, Stanilas Ouaro s'est engagé à accompagner cette compétition qui permet aux étudiants de se recréer.

« Le sport est un facteur d'intégration interuniversitaire. Cette compétition permet aux étudiants de se retrouver, échanger, s'accepter, compétir pour aérer leur esprit, leur physique », a-t-il rappelé.