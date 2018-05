Afrique: Maurice laisse échapper de précieux points, le Malawi éliminé

Maladroit dans son jeu, peu d'occasion de marquer et imprécis dans la transmission, Maurice a logiquement courbél'échine devant l'Angola (1-0). C'était mercredi au Old Peter Mokaba. Après une entame de compétition parfaite, les Mauriciens sont cette fois tombés sur plus fort qu'eux.

Ils ont malgrétout su résister àla force de frappe des Antilopes Noires. Pour ajouter aux malheurs du Club M, c'est Emmanuel Vincent-Jean qui a inscrit un but contre son camp àla 62eminute. Ce fut suffisant pour permettre aux hommes de Srjan Vasiljevic de croire aux chances de qualification pour les quarts.

« Nous n'avons pas très bien abordécette rencontre. Cette défaite relance le suspense dans le groupe A », fait ressortir Francisco Filho le coach de la sélection Mauricienne. Son homologue Serbe est, lui, satisfait de cette première victoire. « Les joueurs ont très bien travaillé.

Mais nous devons encore fournir des efforts pour espérer se qualifier », explique l'adjoint de Srjan Vasiljevic. Ce dernier n'était pas en conférence de presse mercredi après avoir été expulsé par l'arbitre au cours de la rencontre.

Le match entre le Malawi et le Botswana nous a gratifiésd'un excellent spectacle avec notamment des occasions de buts de part et d'autre et de beaux gestes techniques. Au terme de 90 minutes, les deux rivaux se sont séparés sur un score de parité (1-1). Precious Sambani avait pourtant fait le plus dure en ouvrant le score pour les Flames du Malawi dès la 6eminute.

Les Zèbres du Botswana ont donc longtemps couru derrière le score et n'ont jamais baisséles bras en dépit d'une grosse domination du camp adverse. C'est finalement Kabelo Seakanyeng qui viendra offrir un point à son équipe à la 86eminute. Ce précieux but maintient les Botswanais en tête du classement par ailleurs mais élimine également le Malawi du tournoi.

Respecter son rang

Les quatre formations de la poule A joueront leur 'finale' demain. Chacun a encore sa chance dans ce groupe. Madagascar sera aux prises avec les Comores au Old Peter Mokaba. Leaders de la poule, les Malgaches devront éviter de se faire surprendre une nouvelle fois.

Les Barea ont déjà goûté à une première désillusion en faisant match nul contre les Seychelles il y a deux jours. Pour eux, seule une victoire compte aujourd'hui.

Pour cela, i faudra tout donner contre des Comoriens qui n'ont pas l'intention de quitter le tournoi sans le moindre succès au compteur. D'autre part, les Vert ont toujours une chance de passer ce premier cap bien que leur position peu enviable ne présage rien de bon aujourd'hui.

Le Mozambique et les Seychelles, respectivement deuxième et troisième de la poule, ont bien l'intention de jouer leur chance jusqu'au bout au New Peter Mokaba. Les Pirates, petite surprise de la compétition pour l'heure, ont su rester ferme en faisant match nul à deux reprises.

Le Mozambique, surpris d'entrée rappelons-le, veut faire respecter son rang dans ce groupe qui s'annonçait facile au début. Avec un point de retard sur le Madagascar, les Mambas devront l'emporter avec la manière et prier pour une contre-performance du leader pour atteindre les quarts.

A noter que les deux rencontres débuteront simultanément soit à17h30.