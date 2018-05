Congo-Brazzaville/Maroc: Mondial 2026 - La Fécofa soutient la candidature du Maroc

L'on apprend que le comité chargé d'évaluer la qualité des deux candidatures à l'organisation de la Coupe du monde 2026 a décidé de s'accorder quelques jours de réflexion supplémentaires, avant de faire connaître son avis, le 1er juin 2018. Les deux candidats, le Maroc d'une part et le trio nord-américain (Etats-Unis, Mexique et Canada) de l'autre, vont être reçus au siège de la Fifa à Zurich, en Suisse, pour les derniers échanges avec l'instance mondiale du ballon rond.

La Fécofa appuie la candidature d'un pays frère qui a démontré ses capacités organisationnelles lors de la Coupe du monde des clubs de la Fifa en 2013 et 2014, étant doté des infrastructures sportives, hôtelières et des moyens de communication conformes et modernes, argue-t-on du côté de l'instance dirigée par Constant Omari Selemani.

