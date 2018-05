Cameroun: Présidentielle 2018 - La candidature de Paul Biya divise la section RDPC Mfoundi II

Les premiers mots de la lettre adressée, le lundi 21 mai 2018, au « camarade, président national » du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) donnent le ton du message. « Après 35 ans de règne sans partage à la tête de notre pays, vous représenter à l'élection présidentielle de 2018 serait suicidaire pour le Cameroun », lance Pierre Marie Begba, militant au Comité de base Plateau B, dans la section de Mfoundi II à Yaoundé. Pour ce militant identifié dans le parti par la carte d'adhésion numéro 0205709, il est temps pour Paul Biya de passer la main.

« Pendant votre magistère, vous avez fait ce que vous avez pu... La nation ne vous en tient pas rigueur. J'estime aujourd'hui qu'il est grand temps de passer la main. Le RDPC a des hommes et des femmes en son sein qui ont des convictions politiques et sociales qui vont dans le sens de la réalisation immédiate et efficace des aspirations légitimes de tous nos compatriotes », écrit-il. Une sortie qui débouche sur des appels à voter « un président capable d'appeler chaque membre du gouvernement par son nom.

Un président qui s'adresse de manière régulière à ses compatriotes et non deux fois par an (31 décembre et 10 février). Un président fier d'arborer l'uniforme du parti en signe de solidarité envers ses camarades. Un président qui mettra en application l'article 66 de la constitution un an après sa prise de fonction. Un président capable de sillonner régulièrement les dix Régions de notre pays pour écouter, dialoguer et agir, bref un homme de terrain. »

RÉPLIQUE

Cette sortie de Pierre Marie Begba suscite des réactions en chaîne au sein du RDPC à Yaoundé . Principalement dans la section du Mfoundi II. Dans « une mise au point » du 27 mai 2018, le président ce démembrement politique, Luc Assamba, réitère l'attachement de sa base au président national du parti, « le candidat naturel » du RDPC à l'élection présidentielle. « Je demande aux militants du RDPC dans le Mfoundi II de poursuivre sereinement le travail [que nous leur avions] confié et d'être prêts le moment venu à aller voter Paul Biya, l'homme de la situation », lance Luc Assamba.

En phase avec la hiérarchie du parti, Luc Assamba, par ailleurs maire RDPC de la commune de Yaoundé 2, rassure que « le parti se porte bien dans le Mfoundi II [... ] et est en accord avec le projet de grandes réalisations sereinement lancé et qui doit se poursuivre ».