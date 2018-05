Afrique du Nord: Vers une résolution de la crise libyenne?

Ces engagements ont toutefois été pris en présence de 20 pays et six organisations internationales.

La feuille de route agréée au palais de l'Elysée à Paris prévoit aussi l'unification des forces armées et de sécurité, aujourd'hui constituées d'une myriade de milices, ainsi que l'instauration d'une seule banque centrale et d'un seul Parlement.

Les différents conflits dans certaines régions du Mali sont alimentés par la crise Libyenne. Et tous les voisins de la Libye ont en commun l'insécurité et la violence comme nous l'explique Tchierno Hamadou de la société civile du Niger, qui rentre d'une mission à Agadez. Selon lui "l'arsenal libyen s'est retrouvé dans nos pays après le chaos qu'il y a eu là-bas. Mais également la détérioration de la sécurité dans le nord Mali n'est pas sans effet sur la situation au Niger. Notamment dans sa partie ouest avec les conflits qui opposent les communautés touaregs aux communautés peuls dans la région, dans cette partie qu'on appelle la région des trois frontières. Vous avez assez d'incidents meurtriers qui touchent le Niger, le Mali mais aussi le Burkina Faso voisin. Et c'est dans cette région où la force du G5 Sahel tente de s'implanter."

A la table de discussion de l'Elysée se trouvait : Fayez al-Sarraj, le premier ministre du gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU, le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est du pays, Guila Salah, le président de la Chambre des représentants, et Khaled al-Mechri, le président du Conseil d'Etat.

Copyright © 2018 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.