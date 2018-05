Mauritanie: Le Président de la République reçoit le président du comité militaire de l'OTAN

document

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a reçu, ce mardi au Palais présidentiel, le Général Petr Pavel, président du Comité militaire de l'Organisation de l'Alliance Nord Atlantique (OTAN) qui effectue actuellement une visite officielle de trois jours dans notre pays.

Au cours de la rencontre, il a été procédé à l'examen de la coopération entre la Mauritanie et l'OTAN et des questions d'intérêt commun.

A l'issue de cet entretien, le Général Petr Pavel a fait la déclaration de presse suivante :

« Je tiens d'abord à remercier Son Excellence le Président Mohamed Ould Abdel Aziz et le Général de division Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed, chef d'état-major général des armées, de nous avoir invités et accueillis chaleureusement mon équipe et moi-même.

La Mauritanie est depuis 1995 un partenaire engagé du Dialogue méditerranéen de l'OTAN. Depuis, le partenariat entre l'OTAN et la Mauritanie n'a cessé de se développer, et je profite de l'occasion pour remercier la Mauritanie de son engagement constant en faveur de la coopération avec l'OTAN, à tous les niveaux.

Il s'agit de ma première visite à Nouakchott, mais l'OTAN et la Mauritanie se réunissent régulièrement. Qu'il s'agisse de cette visite, de la participation en janvier dernier du général Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed à la réunion du Comité militaire en session des chefs d'état-major, de la présence récente du ministre mauritanien de la défense au siège de l'OTAN à Bruxelles, ou encore des visites de parlementaires, d'universitaires et d'officiers d'état-major au siège de l'OTAN ces derniers mois, notre dialogue et nos échanges aident l'OTAN à non seulement mieux comprendre l'évolution de la situation dans la région, mais aussi à obtenir de la Mauritanie de précieux éclairages sur certaines questions.

La coopération entre l'OTAN et la Mauritanie porte sur plusieurs projets importants, mais je n'en citerai que quelques-uns. Dans le cadre du programme de renforcement de la formation « défense » de l'OTAN, les éducateurs de l'École nationale d'état-major de la Mauritanie - l'ENEM - pourront, grâce au soutien qu'ils ont obtenu mettre en place un stage de planification et de conception opérationnelle conforme aux normes de planification de l'OTAN. Ce matin, j'ai visité le Collège G5 sahel et la discussion avec le Directeur nous a permis de voir qu'il y a certainement des pistes de coopération entre l'OTAN et le Collège dans le domaine de l'éducation.

Dans le cadre cette fois de notre programme pour la science au service de la paix et de la sécurité (SPS), l'OTAN a contribué à la mise en œuvre de centres de gestion de crises ici à Nouakchott et dans trois autres régions du pays. Enfin, grâce à des fonds d'affectation spéciale, l'OTAN s'est investie dans l'amélioration de la sécurité et de la sûreté d'installations et de stockage des munitions en Mauritanie.

Au cours de ma visite, les discussions ont essentiellement porté sur la coopération constante entre l'OTAN et la Mauritanie dans le cadre du Dialogue méditerranéen et sur la situation de sécurité au Sahel. J'ai également été informé des travaux du G5 Sahel et des derniers développements sur le terrain. L'environnement de sécurité actuel en Europe et au Moyen-Orient et en particulier les répercussions dues à la situation en Libye, en Irak et en Syrie représentent des menaces et des défis de sécurité communs qui exigent une coopération plus étroite encore entre l'OTAN, la Mauritanie et d'autres pays partenaires du Dialogue méditerranéen.

Au nom de la sécurité de l'OTAN, il est essentiel de mieux comprendre les menaces et les défis, de pouvoir mieux anticiper les crises et de se demander comment poursuivre et amplifier nos efforts et renforcer les capacités de nos partenaires du sud. L'évolution perpétuelle du contexte de sécurité fait qu'il est plus important que jamais que nous unissions nos efforts pour renforcer la sécurité et la stabilité mondiales.

Je vous remercie de votre attention. »

L'audience s'est déroulée en présence du Chef d'état-major général des Armées, le Général de division Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed.